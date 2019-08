Prazo para escolas enviarem presença de beneficiários do Bolsa Família termina hoje

Termina nesta segunda-feira (26) o prazo para que escolas públicas enviem ao Ministério da Educação a frequência escolar de alunos participantes do Bolsa Família.

Os dados são necessários para que as famílias de mais de 13 milhões de alunos em todo o Brasil continuem recebendo o Bolsa Família, já que uma das regras para o repasse mensal do benefício é que as crianças e adolescentes precisam estar na escola. A frequência mínima é de 85% entre 6 e 15 anos de idade, e de 75% para os mais velhos, de 16 e 17 anos.

De acordo com o Ministério da Educação, nos meses de abril e maio deste ano, quase 90% dos estudantes que recebem o benefício tiveram a frequência escolar registrada. (EBC)