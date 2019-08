Padeiro, vendedor e garçom: veja as 20 vagas de emprego do SINE desta segunda (26)

Mais de 15 mil jovens e adultos fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) no Acre nesse domingo (25). A prova foi aplicada em 611 cidades. O Ministério da Educação (MEC) informa que o gabarito será liberado em dez dias úteis após o exame, no dia 06 de setembro.

Esta edição teve provas aplicadas em quatro cidades do Acre e 15.354 inscritos. O exame ocorreu em Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Feijó, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O candidato aprovado tema oportunidade de garanti a certificação do ensino médio. O gabarito oficial da prova do Encceja Nacional estará disponível na página do página do participante.

O Inep ainda aplicará o Encceja para pessoas privadas de liberdade (detentos) e também para residentes no exterior, no decorrer do segundo semestre.