Moradores comemoram chuva da madrugada

A madrugada em Rio Branco foi barulhenta. A trovoada e os pingos grossos da chuva que caiu sobre a capital deu uma lavada no desencanto e no mau humor do acreano -e foi muito comemorada: “Abençoada chuva que cai desde a madrugada na capital Rio Branco, veio limpar a poluição do ar e das mentes acaloradas em decorrência das queimadas e da fumaça que tomaram conta do tempo e dos debates nos últimos dias”, disse o militante político Natal Chaves.

“Um bom sinal da natureza: relâmpagos e trovoadas, já já o doce barulho da chuva sobre a Amazônia em chamas. É o bombeiro natural do tempo”, disse Milton Mai. “Chova muito mais”, completou Ariosto Miguéis.

De acordo com o coronel George Santos, da Defesa Civil de Rio Branco, as chuvas em julho foram acima da média na região e que no dia 10 de agosto ocorreu uma chuva isolada.