Ministério Público abre novo processo para investigar Vagner

A Promotora Manuela Canuto de Santana Farhat, do Ministério Publico do Acre (MPAC), instaurou um processo administrativo de nº (09.2019.00000947-6) contra o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales. O processo foi publicado no Diário Eletrônico do (MP) nesta segunda-feira (26).

O processo foi aberto, após o MP tomar conhecimento que o ex-Prefeito de Cruzeiro do Sul realizou despesas sem autorização legal, e sem a efetiva comprovação de prestação de serviços de dois servidores à municipalidade.

O procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público tem o intuito de promover diligências investigatórias visando apurar os fatos noticiados. A decisão do MP de investigar o ex gestor se deu com base nas informações contidas nos autos do processo de nº. (16.907.2012-01) do Tribunal de Contas do Estado (TCE).