MDB, esqueça Gladson; pancada de amor dói!

O MDB joga todas as fichas na candidatura a prefeito de Rio Branco no deputado Roberto Duarte. De acordo com o deputado federal Flaviano Melo, todas as vezes que o “glorioso” importou candidatos tomou pau nas urnas, muito embora tenha tomado chocolate também na eleição passada como a então deputada Eliane Sinhasique, opositora ferrenha ao PT na tribuna da Assembleia.

Duarte e Sinhasique se parecem muito no discurso. Eliane era mais terna, mas doce. Roberto nocauteia, entra solando. Não é nenhuma novidade. Os dois faziam a mesma coisa na Câmara o que, provavelmente, os guindou para a Assembleia Legislativa.

Porém, o MDB acreditar que o governador Gladson Cameli (Progressistas) possa vir a apoiar Roberto Duarte na disputa pela prefeitura é a velha história de bater na cara e ainda pisar no rabo. A posição do parlamentar emedebista de votar a favor e fazer elogios quando o governo acerta, não agrada o governador, muito menos alguns de seus secretários que fazem a coordenação política.

Gladson Cameli disse que respeita o MDB e que o partido de Flaviano Melo é muito maior do que as críticas feitas na Assembleia, mas que é impossível apoiar a candidatura de Roberto a prefeitura. O MDB deve tocar sua campanha e esquecer o apoio do governador. Quem disse que pancada de amor não dói, mentiu!

. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa está às voltas com uma herança de dívidas deixada por gestões passadas.

. Consta que o Poder Executivo deu um “cangapé” nos deputados da legislatura anterior, verdade ou não, o rombo no casto está feito.

. Os funcionários da Aleac querem a revisão do PCCS e o pagamento do auxílio saúde que está atrasado.

. A única solução é o governador Gladson Cameli ajudar a calafetar a lancha mandando a suplementação combinada com a Mesa Diretora.

. Sem isso, a barcaça não sai do estaleiro!

. Leio que o empresário Jarbas Soster pretende disputar a eleição para prefeito em Rio Branco no ano que vem.

. Se vingar mesmo, contrate uma boa banca de advogados, é ferino na crítica a prefeita Socorro Neri (PSB), principalmente em relação a Emurb.

. Com a desintegração da Frente Popular e o fim da centralização das eleições para prefeitos nos municípios, alianças entre partidos como MDB, PCdoB e até o PT (em casos especiais) devem acontecer.

. Podem apostar!

. Encontro um dos anciãos da cidade, seu João Batista, apaixonado por política, que costuma perambular pelo Senadinho e arredores.

. “Você pode me ouvir um pouquinho”, pergunta.

. Sim, claro!

. “Um cara morreu. Os do céu gritavam: vem pra cá, o céu é bom, o paraíso é maravilhoso o capeta só olhava. Um intrometido (sempre tem) perguntou para o coisa ruim por que ele não chamava o cara para ir com ele para o inferno. Foi quando o cão respondeu: Ele está do meu lado, em cima do muro é meu”.

. Pois é, então!

. O presidente Francês, Emanuel Macron, escolheu o presidente Jair Bolsonaro para fustigar, cutucar, sentar a espora.

. Bolsonaro, pavio curto que é, cai na cilada e fica nessa conversa mole que não ajuda o Brasil em nada.

. Aceita a esporada, só não anda, empaca que nem burro velho.

. Nos governos do PT tinha muitas queimadas, mas a tolerância era zero, multas eram distribuídas a torto e a direita.

. Boa segunda!