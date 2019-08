‘Mais Chico Mendes, menos Bolsonaro’, diz cartaz no Rio

Um funcionário da Secretaria Estadual da Saúde que atua em Cruzeiro do Sul, procurou o ac24horas para expôr a apreensão que ele e os colegas passam diante da notícia de que um militar do exército, vai assumiu brevemente, a coordenação Regional da Saúde no Juruá.

O servidor cita que há notícias de que o militar já esteve em Cruzeiro do Sul e já teria feito reuniões com chefes de alguns setores. “Não esperávamos a militarização da saúde do Juruá, mas é algo tido como certeza e o militar, que seria um coronel que vem de outro Estado pra tomar conta de tudo, o que, parece que em Rio Branco, não deu muito certo”.

Em recente evento em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli, anunciou a regionalização da saúde com a gestão direita de recursos e afirmou a necessidade de melhoria dos índices da saúde no Juruá. Citou a construção de dois novos pavilhões no Hospital do Juruá, a inauguração da UPA para o dia 28 de setembro, a reforma no Hospital Dermatológica em Cruzeiro e entrega do Hospital de Mâncio Lima.

A coordenação da regional de saúde do Juruá, até bem pouco tempo era da odontóloga Raquel Batista e agora é do biólogo, Roberto Holanda.