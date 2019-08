Ilderlei Cordeiro assina contrato para realização de concurso público com 511 vagas efetivas

O prefeito Ilderlei Cordeiro deu uma grande demonstração de compromisso e seriedade com as contas públicas. Nesta segunda-feira, 26, assinou a contratação do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), órgão responsável pela realização do concurso público municipal, destinado a várias áreas da gestão.

O edital para inscrição será publicado nos próximos dias pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Ao todo, 511 aprovados serão contratados para compor o quadro de servidores efetivos do Município.

“Estamos trabalhando há dois anos e meio para colocar o Município no Índice de Organização Fiscal, que é de 51%. Nós recebemos a gestão com 61% e, hoje, estamos com 51. Quero agradecer a Deus e a nossa equipe, que me ajudou a alinhar a nossa gestão, o que permite que realizemos esse concurso com 511 vagas efetivas”, salientou o prefeito.

A realização do certame consolida e integra mais uma das propostas do Plano de Governo. As secretarias de Turismo, Administração, por exemplo, que não possuem nenhum servidor efetivo, passarão a ter após a seletiva, que abrange e organiza toda a gestão.

“Agradeço a parceria, nós estamos muito empenhados para fazer um concurso excelente. É uma honra participar desse momento histórico da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Portanto, não mediremos esforços para fazer um concurso perfeito, que atenda às necessidades de emprego da população e as expectativas da gestão”, destacou o diretor de Capacitação de Recursos do IBFC, Yuri Ferreira Farraco.

A assinatura do contrato foi realizada em São Paulo, onde Ilderlei Cordeiro cumpre agenda acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Social e Administração, keiliane Cordeiro e Manoel Orleilson.