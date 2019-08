Gleici chora ao ver comentários negativos de pessoas que ela conhece na página do ac24horas

Sem entrar no mérito da denuncia publicada por ac24horas na manhã desta segunda-feira, 26, de que seu carro havia sido apreendido no pátio do Detran desde o dia 19 de agosto por está com o IPVA e licenciamento atrasados e apresentar uma série de multas por excesso de velocidade, a ex-BBB Gleici Damasceno usou a sua conta no instagram, aonde tem mais de 6 milhões de seguidores, para desabafar acerca dos comentários negativos que ela leu nas redes sociais do ac24horas após a repercussão do caso.

A vencedora da 18ª edição do reality desabafou com seus seguidores nos stories e disse estar bem, apesar de estar emocionada: “Ver alguns comentários me chateiam, uns até de pessoas que eu conheço… afeta, machuca. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que aguentar tudo… as pessoas deveriam ter mais cuidado, mais responsabilidade emocional com o outro, se colocar no lugar do outro”, disse.

Ela ainda falou sobre o termo “empatia”: “Essa palavra se popularizou, mas praticar é muito difícil”.