Ele é gente como a gente

Dois vídeos divulgados pelo governador Gladson Cameli em suas redes sociais no final de semana deram o que falar e mostram que, apesar da faixa governamental, ele não deixou a espontaneidade de lado e, muito menos, tem receio de demonstrar emoções públicas, coisa comum entre governantes, principalmente em terras de Galvez.

No primeiro vídeo, publicado na sexta à noite, vê-se Cameli comemorando com o tradicional banho dos bombeiros, a promoção de novos oficiais e praças no quartel da corporação. O segundo, do sábado à noite foi gravado com alunos do curso de Direito na Maison Borges. Patrono da turma, o governador não se fez de rogado. Foi lá, fez discurso, riu, tirou fotos e foi pra galera dançando com os formandos no melhor estilo batidão. Sua alegria era perceptível. A dos formandos também.

Sinceramente prefiro um governador dançando batidão que um trombudo escondendo emoções básicas.

Talvez tenhamos nos “desacostumados” de expressões calorosas de nossos políticos e governantes. Essa turma sempre tem receio de que um vídeo possa cair na rede. Gladson parece não pensar assim. Ele mesmo posta os vídeos. Não esconde de ninguém que se sente feliz no posto de governante.

É certo que muitos não gostam, mas a população aprova, comenta, e dar like. O Gladson das redes nos mostra que é gente como a gente e que, para além de governador, é um cidadão como todos.

Vida longa à sua espontaneidade.

Desembargadora Eva Evangelista tem sido uma expoente cada vez mais importante na defesa dos Direitos do Mulher. Na semana passada esteve no Rio de Janeiro, para proferir palestra sobre o Estatuto da Mulher na Comissão da Mulher da ALERJ

Teatro

O Sesc nunca decepciona quando o assunto é cultura. Por lá continua em cartaz a peça “O Livro da Alegria”, com o Teatro GPT. Para esta semana estão confirmadas apresentações nesta terça, 27, quarta, 28 e quinta, 29, sempre às 19h no Teatro de Arena do Centro.

Turismo

Uma nova agência de Turismo está sendo instalada em Rio Branco. Trata-se da Aruacre, que será inaugurada nesta quinta-feira, (29), na Rua Barbosa, Centro. A empresa conta com profissionais bilíngues e pacotes com os atrativos do Acre, levando turistas a vivenciarem experiências reais, seja nas aldeias, nas trilhas ecológicas, nos rios ou museus, oferecendo comodidade, segurança e conhecimento.

Jornalistas e colunistas sociais durante evento de O Boticário coordenado por Jackie Pinheiro no Espaço Fiore

Deu Match!

O time de Relações Públicas do Boticário recebeu, mais uma vez, um grupo de jornalistas, colunistas sociais e influenciadores digitais para uma ação de lançamento da linha Match Fonte de Nutrição, no Espaço Fiore. As convidadas experimentaram os produtos da linha, fizeram esmaltação de unhas e maquiagens com as maquiadoras Débora Sobral e Kris Lima.

Nutrição

A nova linha expert Match Fonte da Nutrição, do Boticário, conta com produtos que mantêm os cabelos lindos e nutridos. Os nove óleos vegetais nutritivos que compõe o blend devolvem o brilho, maciez e movimento aos fios e garantem 2x mais brilho e 3x mais maciez. A combinação está presente nos produtos da linha – Shampoo, Máscara, Condicionador, Leave-in e Óleo de Nutrição. Vale experimentar!

Hoje é dia de celebrar a vida de uma amiga querida, Andréia Gusmão. Meu sonho é um dia ler tantos livros quanto ela. Parabéns, Andréia!

Nota dez

Pro Café e o pão de queijo do Cheirin Bão Rio Branco, ali na Galeria do Vilage. Merece muitos, muitos bis pela qualidade e também pelo atendimento.