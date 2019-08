Duarte diz que em Rio Branco não existe a mínima possibilidade do MDB se aliar ao PCdoB

O deputado Roberto Duarte, presidente da executiva municipal do MDB em Rio Branco, disse na manhã desta segunda-feira, 26, que não existe a mínima possibilidade de aliança entre o MDB e o PCdoB visando as eleições de 2020 para a prefeitura da capital. O posicionamento do parlamentar veio a tona após o deputado federal Flaviano Melo, presidente da executiva estadual do partido, acenar com a possibilidade de alianças no interior do Estado com o partido comunista.

A ideia foi vista com bons olhos pelo líder do PCdoB, deputado Edvaldo Magalhães, que afirmou ao Blog do Jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, que aceitaria conversar com emedebistas.

“O deputado federal Flaviano Melo que é presidente da executiva estadual do MDB disse que existe a possibilidade de alianças no interior do Estado porque cada município tem uma história e política diferenciada. Em Rio Branco eu sou presidente da executiva municipal e não existe a mínima possibilidade de nos aliarmos aos partidos de esquerda, eu sempre fui um feroz oposicionista aos governos de esquerda, não tenho como me aliar a eles. Nossa executiva municipal nunca tratou dessa hipótese e eu particularmente não participo dessas discussões, porque as chances são zero de alianças nesse sentido em Rio Branco”, explicou o deputado.

Duarte destacou que da parte dele existem conversas com siglas que ajudaram a eleger Gladson Cameli ao governo. “Aqui na Capital conversaremos com os partidos que fazem parte coligação que elegeu o governador Gladson Cameli”, frisou.