Conselho da Criança e do Adolescente de Acrelândia divulga regras para candidatos

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e a Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, publicaram na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 26, anunciaram a divulgação do resultado da análise dos recursos contra as questões da prova e do gabarito e o resultado preliminar da Prova Objetiva para contratação de profissionais de nível médio e superior para o Serviço Móvel de Urgência e Emergência -SAMU.

O resultado estará disponível no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, na Aba “Resultados” a partir das 13 horas desta segunda-feira, 26 de agosto de 2019. O espelho da Folha de Respostas do candidato também será divulgado na mesma data da divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva e ficará disponível apenas durante o prazo recursal, no site do IBFC.

O candidato que assim desejar, poderá interpor recursos através do endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, na aba Recursos, a partir das 9 horas da terça-feira, dia 27 de agosto até às 16 horas do dia 28 agosto.

Para mais informações, os candidatos poderão entrar em contato pelo Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do IBFC, no telefone (11) 4788-1430 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.