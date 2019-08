Choveu em Rio Branco na madrugada desta segunda-feira

Depois de quase um mês praticamente sem chuvas na capital acreana, o que proporcionou aumento no número de queimadas urbanas e rurais, a madrugada desta segunda-feira, 26, parece a realização de sonho para quem tem tido dificuldades para respirar com tanta fumaça.

A chuva que cai desde as primeiras horas na capital acreana deve, pelo menos por uns dias, diminuir a quantidades de focos de queimadas que tem castigado a todos.

Além do prejuízo para saúde pública até as peladas do final de semana de quem gosta de jogar um futebol estão sendo prejudicadas. Um vídeo mostra jogadores que disputavam uma competição de máster no campo B da Federação de Futebol do Acre, que fica atrás do estádio Florestão, tendo que se ausentarem do campo por causa da fumaça e do fogo ao lado do campo. A fumaça foi tão forte que o jogo do Campeonato Brasileiro da Série C entre Atlético Acreano e Luverdense foi interrompido por cinco minutos.