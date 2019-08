Cachaça “que não dá ressaca” feita no Acre é sucesso nos EUA

Após a repercussão do vídeo divulgado nas redes sociais nessa quarta-feira, 21, em que uma mulher supostamente traída aparece entregando as roupas do então marido em seu local de trabalho, uma agência bancária situada no bairro Bosque, em Rio Branco, o pivô da situação, o esposo, resolveu se manifestar por meio de um vídeo na noite do mesmo dia.

Se identificando como Marcelo, ele diz que no vídeo a mulher afirma que ele a teria traído com uma recepcionista do local. Ocorre que na agência trabalham duas recepcionistas e o caso está causando problemas para ambas. “O vídeo acabou colocando em xeque a honestidade delas. Venho para esclarecer que nunca tive qualquer tipo de relacionamento ou envolvimento com nenhuma dessas profissionais”, garantiu.

O homem relata que acredito que a verdade da historia virá à tona. “Só peço que elas sejam resguardadas, porque elas não têm nada a ver com história. Uma história implantada, completamente equivocada”, explica.

Segundo o marido, a situação não afetou somente a sua vida, mas a de terceiros. “Tenho fé que as coisas possam ser esclarecidas o mais rápido possível”.

Entenda

Após descobrir uma suposta traição, a esposa entregou as roupa do marido dentro de dois sacos de lixo no local de trabalho dele. O vídeo mostrando a situação viralizou.

“Bom dia, gente, vocês podem não estar entendendo, mas o meu marido, a pessoa que eu convivia há 15 anos me traiu. Ele trabalha aqui, e foi com uma funcionária daqui. Eu, como sou uma boa dona de casa, uma boa mãe e uma boa ‘corna’, vim devolver as roupas todinhas. As roupas que eu comprei, porque eu ajudo ele em casa, ele não me sustenta, ajudo ele”, fala a mulher nas imagens divulgadas.