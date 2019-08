Ambientalistas, indígenas e estudantes tomam as ruas de Rio Branco contra as queimadas

Dona Isabel dos Santos, moradora da Via Acre, acompanhada do filho Nicolas, de três anos, era uma das muitas pessoas que esperavam por atendimento na UPA do Segundo Distrito no final da manhã deste sábado, 25.

O filho tem alergia respiratória e com as atuais condições climáticas da capital acreano o problema de saúde fica recorrente. Por causa da fumaça, provocada pelas queimadas urbanas e rurais, que não dá trégua, o pequeno Nicolas esteve pela quarta vez na UPA nas duas últimas semanas.

“É uma situação muito complicada nesta época do ano. Muito difícil ver um filho doente e não poder fazer quase nada. A gente acorda e já sente o cheiro da fumaça, vai dormir e é a mesma coisa”, afirma Isabel.

Nicolas é um dos mais de dois mil pacientes que procuraram as unidades de saúde de na última semana doentes por causa das consequências da fumaça. Apesar de atingir e incomodar a todos, crianças e idosos são os que mais sofrem.

Os números são alarmantes. No acumulado do ano são mais de 50 mil atendimentos ambulatoriais por doenças respiratórias no Acre em 2019.

Rio Branco tem o maior número. São mais de 15 mil atendimentos. Só que proporcionalmente, quando se pega o número de atendimentos por habitantes os municípios que têm os maiores percentuais são Assis Brasil, Xapuri e Santa Rosa Do Purus.

Amenize as consequências da fumaça

O ideal seria que se parasse com as queimadas urbanas e rurais que tanto destroem o meio ambiente, quanto provoca prejuízos na saúde da população. No entanto, isso, vendo o atual cenário, parece um sonho distante.

É possível então amenizar, com algumas dicas simples, os efeitos da fumaça.

Se você não tem um aparelho de umidificador de ar, coloque um pano úmido ou uma bacia com água em ambiente de maior permanência de pessoas. No quarto quando for dormir, principalmente. Outra dica é evitar exposição por longo período ao sol, sempre que puder priorizar se proteger em sombra de preferência de arvora e evitar ficar em lugar com muita gente. E a mais importante dica de todas. Ingerir bastante líquido, como água e sucos naturais.