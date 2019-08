Aleac realiza solenidade em alusão aos 75 anos da Rádio Difusora

Na manhã desta segunda-feira (26) foi realizada no Plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), uma Sessão Solene em homenagem aos 75 anos da Rádio Difusora Acreana. Durante o ato o governador Gladson Cameli (Progressistas) se comprometeu em criar o Plano de Cargos Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores da Rádio.

O deputado Gehlen Diniz (Progressistas), autor do requerimento que solicitou a solenidade, e presidente em exercício do Parlamento Acreano destacou o orgulho em ser o propositor da Sessão Solene em homenagem aos 75 anos da Rádio Difusora Acreana.

“Com muita honra os recebemos nessa Sessão Solene. Para mim, é uma honra imensa ter proposto esse requerimento, bem como estar presidindo essa sessão. Parabenizo todos os servidores da rádio, vocês fazem parte da história do povo acreano, as pessoas que vivem nos locais mais longínquos do Acre e que tanto precisam da rádio para receber e repassar informações”, disse.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) frisou que a Rádio Difusora Acreana merece todo o reconhecimento do povo acreano. Ele se comprometeu em continuar trabalhando pelo fortalecimento da Difusora.

“Vamos continuar trabalhando para que a Rádio Difusora tenha sucesso e credibilidade perante a opinião do povo, dos seus ouvintes. Fui eleito com o discurso de libertar este Estado e dar oportunidade para todos. É neste sentido que tenho trabalhado. O meu compromisso com os servidores da Difusora é exatamente esse, ajudaremos no que for preciso para garantir a autoestima desses trabalhadores, queremos que eles tenham ânimo para trabalhar”, enfatizou.

O gestor se comprometeu ainda em criar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Rádio Difusora Acreana. “Eu vou apresentar esse PCCR, esse é o próximo passo. Durante o meu mandato pretendo torná-la a emissora mais moderna do país. Essa rádio faz parte do coração das pessoas, temos que cuidar bem dela e de seus trabalhadores”, complementou.

O vice-governador Wherles Rocha (PSDB) lembrou da época em que atuou na comunicação e falou sobre a felicidade em participar da homenagem à Rádio Difusora. “Nos anos 80 militei na comunicação e convivi com alguns colegas que estão aqui hoje. A Difusora é uma escola. Por ela passaram muitos ícones da comunicação, alguns que já se foram, outros que continuam fazendo história. Hoje comemoramos algumas conquistas, mas ainda vamos construir muito mais. Parabéns a todos os comunicadores da Rádio que constroem a história da comunicação do Acre”.

Atuando há 44 anos na rádio, Raimundo Fernandes destacou as conquistas que a Rádio Difusora obteve com o apoio do governador Gladson Cameli (PP). “Nossa alegria hoje é imensa, graças a Deus nós temos muito o que comemorar. A Difusora estava sucateada e com equipamentos ultrapassados, mas com o apoio do governador conseguimos reverter essa situação. A qualidade do nosso som melhorou significativamente, até o nosso parque de transmissão está sendo restaurado. Uma vitória extraordinária”, disse.

Fernandes, que foi diretor da rádio há 20 anos, no governo Orleir Cameli, também falou da alegria de novamente voltar à função de diretor-geral da Rádio Difusora Acreana, a mais antiga rádio AM em funcionamento na Amazônia.

“Antes de assumir novamente a direção, perguntei se teria de fato liberdade para continuar lutando por melhorias tanto para nossa rádio quanto para os servidores, porque era isso que eu queria fazer. Hoje, os nossos trabalhadores recuperaram a autoestima, porque os nossos sonhos começaram de fato a se realizar. E vamos continuar trabalhando para alcançar novos objetivos porque graças a Deus temos um governador que se prontificou a nos ajudar”, enfatizou.

O deputado Roberto Duarte (MDB) que falou representando todos os demais parlamentares, destacou a importância da homenagem em comemoração aos 75 anos da Rádio Difusora Acreana. O emedebista pontuou que apesar da era tecnológica nos meios de comunicação, o sistema de rádio tem se mantido atuante.

“Agradeço aos colegas parlamentares por me escolherem para falar representando cada um deles e destacar a importância da Difusora. Nos lugares mais longínquos do Acre sempre terá um rádio ligado e pessoas atentas ouvindo as notícias que estão sendo veiculadas. Assim é a Difusora Acreana, um canal de extrema importância para o nosso povo, uma parte importante da nossa história. Parabéns ao governo pelos investimentos que tem feito no setor. Parabéns a todos os servidores da Difusora, aos que estão na ativa, aos que passaram por ela e aos que ainda irão passar, nossos mais sinceros parabéns. Sintam-se homenageados pelos 24 deputados estaduais do Acre”, enalteceu.

Inaugurada na década de 40, mais precisamente no dia 25 de agosto de 1944, a Rádio Difusora Acreana, popularmente conhecida como “A Voz das Selvas”, além de transmitir notícias dos jornais, também servia para repassar recados a parentes em uma época onde a comunicação não dispunha de tantos meios como nos dias atuais. Atualmente a emissora conta com 52 colaboradores e tem sua programação transmitida para toda região amazônica.