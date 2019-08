Sete Estados já pediram Forças Armadas contra incêndios; Acre define ações nesta segunda (26)

O técnico em eletrotécnica, Fausto Carneo, supervisor da empresa Energisa em Brasiléia, morreu, por volta das 14 horas deste domingo, 25, em um acidente de moto ocorrido na rodovia AC 40, entre os municípios de Senador Guiomad e Rio Branco.

Segundo informações prestadas ao ac24Horas por um membro de um grupo de adeptos de motociclismo chamado Motociclistas do Alto Acre, do qual Fausto era participante, ele perdeu o controle do veículo, uma moto Yamaha MT 09, de 847 cilindradas, e bateu contra uma mureta e um poste, morrendo no local.

Pouco antes de sair de Brasiléia com destino a Rio Branco, às 12h23, ele postou em um grupo de WhatsApp. “Fuiii. Capital. Stop em Capixaba”. Ao que alguém respondeu: “Vai c Deus… Boa viagem”.

As informações dão conta, ainda, de que a família do técnico vinha de carro, logo atrás, tendo visto o acidente. Ele estaria vindo à capital para vender a moto, segundo a mesma fonte.

Fausto era da cidade de Altinópolis, interior de São Paulo. Era casado e tinha um filho. Apaixonado por motociclismo, era especialista em uma modalidade chamada enduro.