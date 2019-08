Mais de 15,3 mil estudantes fazem o Encceja hoje no Acre

Um peão de 33 anos, identificado como Gelison Mendes, morreu neste sábado (24) após ser pisoteado por um touro durante montaria no rodeio da 16ª Exposição Agropecuária de São Domingos do Guaporé, no município de Costa Marques (RO), a 700 quilômetros de Porto Velho.

Conforme informações da Polícia Militar, segundos depois da porteira ser aberta o peão foi arremessado de cima do touro e, ao cair no chão, as patas traseiras do animal atingiram o tórax de Gelison.

Espectadores que estavam na arquibancada da arena filmaram o momento do acidente. Após ser pisoteado pelo touro, o vídeo mostra um homem virando Gelison, que se mexe no chão, e então o locutor pede para a equipe médica entrar.

Logo depois a equipe médica aparece e leva Gelison para fora da arena em uma maca. A organização divulgou que a equipe tentou reanimar o peão, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Festa de rodeio

A exposição agropecuária de São Domingos teve início na noite de sexta-feira (23) e segue até o domingo (25).

Para o primeiro lugar da montaria em touro, a organização irá pagar um prêmio de R$ 3 mil. Já ao segundo colocado, o prêmio será de R$ 2 mil. A feira agropecuária também realiza um concurso leiteiro, com premiação de R$ 2 mil.