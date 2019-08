Incêndio atinge área de vegetação em frente ao Hospital do Amor na noite deste domingo

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de vegetação localizada bem próxima ao Hospital do Amor. Da Rodoviária Internacional de Rio Branco, o professor universitário Helio Smoly flagrou o momento que as chamas se propagavam pelo local e publicou na web, na noite deste domingo (25).

No início da tarde de hoje, a mesma situação de queimada foi verificada pela equipe do ac24horas na região do Segundo Distrito da cidade, atrás da rodoviária. Os ventos colaboraram para que o fogo se alastrasse rapidamente.

Além do Hospital do Amor, na redondeza ainda funciona uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Grande parte da área verde concentrada no local vem sendo consumida por incêndios ambientais urbanos.

O Major do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão destacou que todas as guarnições da corporação se deslocaram para extinguir o incêndio. Segue do Falcão, “provavelmente alguém ateou fogo outra vez”, disse.