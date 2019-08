Funcionário da Eletroacre/Energisa morre em acidente de moto entre Quinari e Rio Branco

A nova direção do Pronto-Socorro de Rio Branco afirma que houve aumento no número de cirurgias ortopédicas de urgência, emergência e eletivas, realizadas no centro cirúrgico da unidade entre os dias 1º e 15 de agosto.

De acordo com o gerente-geral do PS, enfermeiro Areski Peniche, o aumento é de mais de 25% e se deu devido a algumas medidas administrativas tomadas no início do mês, quando foi estabelecida nova escala médica.

“Por conta desse aumento do número de profissionais e horas médicas dentro do hospital, teve a possibilidade de garantirmos que as cirurgias ortopédicas fossem realizadas em um ritmo mais acelerado”, afirma.

As cirurgias foram classificadas por porte: pequeno, médio e grande que registraram 26, 44 e 31 cirurgias realizadas em agosto, respectivamente. Em julho foram 32, 42 e 6 cirurgias de pequeno, médio e grande porte, respectivamente.

No início de agosto, a secretaria estadual de saúde divulgou que o pronto-socorro conta com 18 médicos ortopedistas e nove anestesistas em seu quadro de funcionários.

Fonte: Agência de Notícias do Acre