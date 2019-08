Flaviano diz que MDB deveria ter mais espaço no governo

“O melhor candidato a prefeito de Rio Branco para o governador Gladson Cameli apoiar é o do MDB, Roberto Duarte, que critica, mas é seu aliado em todas as votações”. A declaração é do deputado federal Flaviano Melo, no programa Boa Conversa com os jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira. Flaviano foi prefeito duas vezes, governador, senador e está no quarto mandato de federal. Disse que depois de 20 anos de governo do PT qualquer governador que ganhasse teria dificuldades iniciais.

“Muitos partidos elegeram o Gladson, nem sempre os nomes indicados para o governo são bons, depois do ajuste o governo melhora”, observou. Segundo ele, o MDB é um partido que deseja mais espaços no governo, mas compreende que a situação é complicada. Contou porque teve que deixar a prefeitura para disputar o governo com Jorge Viana em 2002. Fez críticas algumas posturas do presidente Bolsonaro e revelou que avalia não concorrer mais à Câmara Federal. Assista a entrevista: