Filho de Bolsonaro nos EUA divide bancada acreana: Mailza e Bittar são a favor e Petecão está “indeciso”

Uma parte considerável dos moradores de Rio Branco tem se dedicado a registrar flagrantes das queimadas na região. Neste domingo (25) o torcedor Sidney Farney postou em seu perfil as imagens de pontos de incêndio na área de mata próxima do estádio Florestão, na Via Verde. Seria mais um flagrante da grave situação vivida pelos moradores não coincidisse o fogo e o fumaceiro com o jogo entre Luverdense e Atlético Acreano pela Série C do Campeonato Brasileiro.