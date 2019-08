Prefeitura garante atendimento odontológico em Porto Walter

Com parte da Avenida Mâncio Lima interditada, a organização da ExpoJuruá já iniciou a montagem dos estandes da ExpoJuruá, que será aberta na próxima quinta-feira, 29 de agosto e acaba no domingo, 1° de setembro.

A estrutura é montada em cerca de 600 metros da via, onde ficarão 250 expositores.

O rodeio e os shows serão realizados no mesmo espaço. Os shows do cantor Zé Felipe, na quinta e da banda Barões da Pisadinha, no domingo, serão pagos. Os valores dos ingressos e camarotes variam entre R$ 40 e R$ 1.500.

Na sexta e sábado, haverá rodeio e provas de laço e tambor. No domingo, haverá cavalgada de dia e o encerramento a noite com show nacional.

A secretária de Turismo e Pequenos Negócios, Eliane Sinhasique, conta que no espaço governamental, durante o dia, além de funcionamento das secretarias, haverá palestras no Auditório Rio Juruá, “nos mesmos moldes da ExpoAcre de Rio Branco”.

O Sebrae, um dos parceiros do governo do Estado na ExpoJuruá, terá um espaço com atrações tecnológicas para os visitantes.