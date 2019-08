Por causa da ExpoJuruá, governo antecipa pagamento de servidores

Na noite desta sexta-feira (23), o Governador Gladson Cameli, participou da cerimônia de Promoções dos Praças e Oficiais do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Após o rito cerimonial, Gladson adotou sua melhor versão: descontraído e brincalhão. Ele soltou os microfones e, literalmente, segurou a mangueira.

Segurando firme, Gladson Cameli fez jorrar água aos promovidos. Em seguida, o governador decidiu soltar a mangueira e se juntar aos oficiais para participar do tradicional banho de mangueira dedicado aos promovidos.

Em sua rede social, Gladson parabenizou as corporações, falou de compromisso e gratidão. “É com grande satisfação que digo que nosso governo é amigo das forças de segurança. Vamos nos dedicar até o último dia de nossa gestão para que nossos heróis possam usufruir de todas as condições necessárias para um trabalho de excelência. Espero que estas promoções possam renovar a chama do compromisso com a ordem pública e com a vontade de fazer o melhor em prol da sociedade acreana. Parabéns, valorosos combatentes!”

Assista ao vídeo da comemoração em que Gladson também curte o banho de mangueira: