Gladson não tem candidato a prefeito!

O primeiro nome da lista do caldeirão da eleição municipal em Rio Branco a surgir foi do secretário da Infraestrutura Thiago Caetano (Progressista), o segundo foi o do vice-governador, major Rocha (PSDB), o terceiro do deputado federal Alan Rick (DEM), o quarto a ir para a panela foi o ex-reitor Minoru Kinpara (em vias de ir para o ninho tucano) e o quinto, o deputado José Bestene (Progressistas), que se lançou candidato essa semana depois de ver ser espaço político na Saúde reduzido pelo avanço do exército da Dra. Mônica Feres, secretária de Saúde.

A lógica é muito simples: ao declarar que pode apoiar cinco candidatos a prefeito em Rio Branco o governador Gladson Cameli está dizendo, ao menos por enquanto, que não apoia nenhum. Na verdade, esse assunto não é para ser tratado esse ano, mas como os partidos se movimentam nos bastidores e a imprensa fustiga, acaba que todo mundo, inclusive governo e prefeitura, vão para o olho do furacão. Não será surpresa se o governador declarar que não trata mais desse assunto este ano como vem fazendo a prefeita Socorro Neri (PSB) e o senador Sérgio Petecão (PSD).

. Estão reclamando da fumaça?

. Cof!cof!cof!

. Esperem chegar o mês de setembro, por enquanto é só a preparação, a sopa de entrada!

. Fogo mesmo é entre os dias cinco e sete de setembro, dia da Amazônia e dia Independência do Brasil, respectivamente.

. Os governos da Frente Popular eram acusados pela oposição, que chegou ao poder em Brasília e na maioria dos Estados da Amazônia, de ser contra o trabalhador porque tentava diminuir as queimadas.

. Pois é, e agora seu Zé?!

. Lasca fogo!

. Dores de parto!

. “Até quando a terra pranteará em seu luto e a relva de todo campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra…”

(Profeta Jeremias).

. “Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto”. (Apostolo Paulo).

. É o que diz a religião!

. A ciência está dizendo que, se o homem não reduzir o aquecimento global, vai todo mundo virar carvão.

. O ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, Ricardo Salles, esculhambou com Chico Mendes e com a Marina Silva aqui no Acre, ícones mundiais da luta pela preservação da floresta amazônica e da vida.

. Muita gente até deu risadas com as papagaiadas do Ricardo Salles aqui no Acre!

. Bobalhão, veio pregar a nova era, a nova onda da prosperidade do agronegócio irracional, estúpido!

. Tasca fogo, que as panelas começaram a bater!

. Até o presidente Donald Trump, amigo do presidente Bolsonaro, acha que exageraram no fogo e na fumaça.

. A Bolívia, do Evo Morales, também tá pegando fogo, consta que ele contratou o maior avião do mundo para combater incêndio.

. Segundo o deputado federal Flaviano Melo (MDB), que sempre foi moderado em questões ambientais, em Rondônia os políticos estão protestando contra a política ambiental do governo federal.

. Já pensou, até Rondônia?

. Depois das 15 horas só se vê aquela bola vermelha de fogo no céu até se perder no horizonte anunciando a chega da noite; um dia poderá ser uma longa noite de 10 mil anos.

. Manda chuva, São Pedro!

. Um bom sábado!