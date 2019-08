Gladson apresenta novo Centro Administrativo do Estado: “obra de R$ 370 milhões”

O ex-senador Jorge Viana, foi o convidado especial desta sexta-feira, 16, do Programa “Conversas na Aldeia”, da Rádio Aldeia FM, apresentado pelo jornalista Jairo Carioca, que marca a abertura democrática do sistema público de comunicação na gestão de Gladson Cameli, para entrevistar políticos opositores de todas as vertentes.

Se dizendo foram das contendas da política, Jorge Viana contou aos ouvintes da Aldeia FM que foi o parlamentar acreano em Brasília que mais liberou emendas para as prefeituras do Acre. “No total foram 30 milhões que já foram pagas, R$ 18 milhões somente para a Prefeitura de Rio Branco. Todas as 22 prefeituras do Acre receberam recursos do trabalho do meu mandato. Eu fico feliz por isso, destacou o ex-parlamentar que já foi governador do Acre entre 1999 e 2006.

Viana destacou a importância das emendas parlamentares para o trabalho nas prefeituras do Acre. “Os prefeitos não têm fonte de renda. Eles precisam disso para que as cidades andem”, disse o ex-senador que sugeriu que os atuais membros da bancada acreana aloquem emendas para todos os municípios, independente da cor partidária.

Jorge explicou que a política muitas vezes atrapalha o trabalho de distribuição de emendas, por muitas vezes os parlamentares não colocarem emendas por determinado prefeito ser de partido A ou B. “Quando eu fiz isso, se fiz isso, eu tava errado. Em 2000 para frente eu dei umas corrigidas e as coisas deram muitos certo. Porque a ideia era trabalhar com todo mundo, ser amigo de todos e no dia que mudar as coisas, a gente tem bons amigos e não inimigos. Esse é o meu lema hoje”, disse petista.

O ex-senador frisou ainda que quem perde uma eleição “tem que descer do palanque no outro dia e quem ganhou tem que tomar cuidado”.

Questionado pelo apresentador do programa sobre o sucateamento do Sistema Público de Comunicação, principalmente da TV Aldeia e a Rádio Difusora Acreana nos governos da Frente Popular, Viana assumiu parte da culpa e justificou.

“Qualquer prefeito ou governador que trabalhou os últimos 4 anos foi vítima de uma crise profunda, vivendo recessão, desemprego grande, que começou no governo Dilma. Todo mundo é culpado nessa história toda. Separando o meu período de governador, eu saí do governo não foi com 50%, foi com 87% de ótimo e bom. Trabalhei até o último dia e consegui fazer o meu sucessor, que é o meu grande parceiro, que foi meu secretário de educação. O Binho ganhou no primeiro turno”, disse o petista afirmando ser um apaixonado por rádio.

O petista destacou que quando assumiu o governo do Estado resolveu tratar com carinho a Difusora.

Quando a gente criou o sistema público, virou uma grande escola do jornalismo. Todo mundo passou nessa escola. Eu lamentei que nos últimos tempos, isso tudo ter entrado no processo de piora”, disse o ex-governador afirmando que em no processo da história da Difusora, ele falhou em não resolver a situação funcional dos servidores.

“Eu quero assumir a falha, a primeira televisão a funcionar integrando o Acre inteiro foi a TV Aldeia. Uma falha nossa, ou que não deu tempo, o Binho fez um trabalho legal, Eu acho que tem o trabalho da situação funcional. Um prédio a gente constrói, um transmissor a gente conserta, mas temos essa dívida com pessoas que trabalharam a vida inteira no rádio e não foram reconhecidas”, disse Viana destacando que o desafio agora fica com a nova gestão.

“Eu tomara que o Gladson, e o pessoal que tá à frente agora, que bote isso pra funcionar. Isso é uma culpa nossa. Eu quero que as coisas boas aconteçam”, disse Viana, destacando que o atual governador começou na Frente Popular junto com o senador Sérgio Petecão e que mantém carinho e respeito por ambos.