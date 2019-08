Com 600 metros de via, estrutura da ExpoJuruá está adiantada

Governador garante que vai dançar de novo com o robô gigante do Sebrae

O governador Gladson Cameli vai anunciar novidades com relação à carga tributária do Estado, que quer “deixar igual ou menor ao Amazonas e Estados vizinhos. Tem que haver mudança de comportamento por parte dos empresários, que devem estar atentos para usufruir dos benefícios das Áreas de Livre Comércio que temos aqui”.

Ele destaca ainda que a ExpoJuruá, assim como foi na ExpoAcre, em Rio Branco, terá o viés do agronegócio, que é o mote de sua gestão.

Na ExpoJuruá vai assinar Decreto da Pauta do Boi, uma reivindicação dos empresários da região, que também buscam o lançamento de um Refis.

Para Gladson a ExpoJuruá é uma boa oportunidade de negócios que não deve ser desperdiçada pelos empresários do Juruá, em especial os micro e pequenos, “que não devem ficar de braços cruzados”.

Gabinete de despacho será montado na ExpoJuruá

O objetivo do governador é montar seu gabinete na Mâncio Lima, local de realização da ExpoJuruá, a partir de terça feira, se não for á Brasília encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Se for à capital federal, estará em Cruzeiro do Sul a partir de quarta e quer “conversar, ouvir as pessoas, saber das demandas. Vou atender a todos”, destaca Gladson afirmando que na ExpoJuruá vai dançar de novo com o robô gigante, com o qual se divertiu na ExpoAcre em Rio Branco.

Todas as secretarias funcionarão durante o dia em Mâncio Lima.