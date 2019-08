Vídeo mostra paisagem tomada pelo fogo na Vila Acre, em Rio Branco

Depois de conceder cerca de 13 honrarias durante a abertura da Feira Agropecuária do Acre 2019, a ExpoAcre, o governador Gladson Cameli (Progressistas) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 23, um Decreto de nº 3.863, onde concede, ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Luiz Campebell Marques, a Ordem da Estrela do Acre.

Essa é a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado do Acre. Conheça um pouco da história do Ministro do STJ:

Mauro Luiz Campebell Marques é natural de Manaus, estado do Amazonas. Ele começou sua carreira como advogado no Rio de Janeiro (1985-1986), assumindo, em seguida, os cargos de assessor jurídico da Companhia Energética do Amazonas (1986-1987) e assessor de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios amazonense (1987).

Em 1987, tornou-se promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, entidade da qual foi secretário-geral de 1989 a 1991. Atuou também junto ao governo do Estado do Amazonas, como secretario estadual da Justiça (1991-1993), da Segurança Pública (1993-1995) e da Controladoria-Geral do Estado (2004).

Promovido a procurador de Justiça em 1999, foi por três vezes foi eleito procurador-geral de Justiça, desempenhando integralmente os mandatos nos biênios 1999-2001 e 2001-2003, e parcialmente no biênio 2007-2009, renunciando em junho de 2008 devido a sua nomeação para o cargo de ministro do STJ, em vaga destinada a membro do Ministério Público.

Nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após indicação por seus pares do Ministério Público em lista sêxtupla e formação de lista tríplice pelos ministros do STJ, Mauro Campbell tomou posse como ministro da corte superior em 17 de junho de 2008.