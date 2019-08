Seguem abertas as inscrições da Etapa Universitária do FEC até dia 30 de agosto

Gosta de cantar? Tem uma dupla, trio ou mesmo uma banda? Você estudante universitário ainda pode se inscrever. Lembrando, que as inscrições vão até dia 30 de agosto. A Seletiva da Etapa dos universitários ocorre no dia 17 de setembro na Universidade Federal do Acre (UFAC).

As inscrições estão sendo efetuadas na Uninorte, Faao, Unimeta e UFAC. Os interessados podem também está contatando a equipe responsável pelas inscrições por meio das Redes Sociais pelo Facebook @fecriobranco e pelo Instagram @juventude.riobranco.

Quantos candidatos passam pra final? A etapa dos universitários selecionará 10 (dez) candidatos, sendo que irão passar 05 (cinco) candidatos da categoria autoral e 05 (cinco) da categoria interprete. O candidato que não comparecer será automaticamente desclassificado.

Na grande final que irá acontecer dia 27 de setembro no Quadrilhódromo, os 10 classificados vão está disputando o prêmio de R$ 3.000 mil para o primeiro colocado, R$ 2.000 mil para o segundo e R$ 1.000 mil para o terceiro colocado. Quem for da categoria de musical Autoral irá concorrer ao prêmio de Melhor Música Autoral do Festival no valor de R$ 500,00.

O que precisa pra poder participar?

Para participar do 4º Festival Estudantil da Canção – FEC 2019, os estudantes devem estar regularmente matriculados no ensino superior da rede pública ou privada de Rio Branco (AC).

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: Ficha de Inscrição devidamente preenchida (impressa ou em letra de forma) e assinada pelo candidato – cópia de qualquer documento com foto; Declaração de Frequência atualizada emitida pela instituição de ensino. Três (03) cópias impressas da letra da música inscrita, constando o título da composição, nome do (s) compositores (s).

Das Categorias e Modalidades – As inscrições podem ser realizadas em uma das seguintes categorias: Música Autoral – participantes poderão apresentar música de sua autoria ou em parceria, desde que resguardados todos os direitos autorias. Música Intérprete – música de autoria de terceiros dos mais variados gêneros da música nacional e internacional, em todas as suas vertentes, instrumental e vocal desde que resguardados todos os direitos autorias.

Quando se tratar da modalidade Música Autoral a composição deve ser registrada em cartório ou apresentar a Declaração de Direitos Autorais sobre a Música. Em caso de composição em parceria/conjunta, o registro deve conter o nome de todos os compositores. Um vídeo com uma apresentação da música inscrita em formato MP4 com limite mínimo de 01 (um) minuto e máximo de 05 (cinco) minutos.

O Festival está na sua quarta edição e, é realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, representada pelo Departamento de Políticas para a Juventude (DPJ). O Festival é um projeto de caráter educativo, artístico e cultural com objetivo de promover a participação e o envolvimento de todos os estudantes do ensino médio e superior.