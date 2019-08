Prefeitura do município de Tarauacá abre 55 vagas para o Programa Mais Alfabetização

A Prefeitura de Tarauacá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), publicou o edital de Nº (006/2019) que trata sobre abertura de processo seletivo simplificado de assistentes de alfabetização voluntários para atuarem no Programa Mais Alfabetização. O edital de Nº (006), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (23).

São 55 vagas para Assistentes de Alfabetização voluntários do Programa a serem distribuídas nas escolas públicas urbanas e da zona rural do município.

O Assistente de Alfabetização receberá o valor de 150,00 reais mensais, por turma. O candidato aprovado terá carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma.

As inscrições serão realizadas nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, exclusivamente por via presencial, no horário das 8h às 12h, pela manhã e das 14h às 17h pela tarde na sede da SEME situada na Rua Cel. Juvêncio de Menezes, 267. Não será cobrada taxa de inscrição.

O Processo será constituído de uma Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A prova será aplicada no município, no dia 10 de Setembro de 2019, em um único turno, com início às 8h e término às 11h, tendo a duração máxima de 03 (três) horas. Os portões de acesso serão abertos às 7h e fechados às 7h40min.

Para mais informações, acesse: http://diario.ac.gov.br