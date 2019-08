Prefeito Mazinho assina Ordem de Serviço para construção da escola Hermínio Filho, em Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim assinou na tarde dessa quinta-feira, 22, a Ordem de Serviço que dá início a construção da Escola Municipal Modelo profº Hermano Filho, uma das maiores instituições de ensino públicas do município. A obra orçada em cerca de R$ 4,5 milhões, já teve a primeira parcela depositada na conta do município com auxílio do deputado federal Alan Rick. A instituição terá 12 salas de aula e capacidade para atender mais de 1.500 alunos.

A solenidade de assinatura ocorre no terreno da prefeitura em que a escola será construída, na antiga garagem (em frente ao Posto Real II). Na região, a escola vai acolher estudantes de ao menos sete bairros distintos: Cristo Libertador, São Felipe, Rosa Gonçalves, Jorge Alves Júnior, Eugênio Areal, Triângulo, Ciro Machado.

A escola já estará funcionando em meados de 2020. Mazinho Serafim comentou o apoio do deputado federal Alan Rick. “Agradeço ao deputado Alan Rick por ajudar a liberar essa primeira parcela dos recursos para a obra, representando 20% do valor total. Trata-se de uma escola que vai contribuir para educação e desenvolvimento do município. Mesmo com as dificuldades, estamos conseguindo avançar, com ajuda de nossos secretários que tem se unido para que nossa cidade seja próspera”, afirma o prefeito.

De acordo com o secretário de Planejamento, Cirleudo Alencar, a execução da obra vai melhorar a qualidade do ensino e aquecer a economia local. “O prazo de execução dos trabalhos está previsto para sete meses, mas vamos trabalhar para finalizar essa obra em cinco ou seis meses”, garante Alencar.

Para o secretário municipal de educação, o início da obra marca um trabalho feito por muitas mãos. “Acompanhamos o sucesso de um trabalho em equipe. O inventivo do prefeito, do deputado fez a gente chegar até esse resultado positivo. O mérito não é só da secretaria de educação, é de todas as pessoas que se empenharam”, disse Altermir Lira.

O deputado federal Alan Rick participou do evento e celebrou junto à prefeitura o lançamento das obras. “É uma escola que desde o início recebeu nosso apoio em Brasília junto ao FNDE. A primeira parcela já está paga na conta do município e agora é um momento de celebrar com o prefeito que muito lutou para garantir esse espaço”, destacou o parlamentar.

Também estiveram presentes na solenidade a deputada estadual Meire Serafim, vereadores, gestores escolares, secretários municipais, professores e a comunidade.

Homenagem

A escola será batizada de professor Hermano Costa Filho, em homenagem a história no esporte do saudoso professor Hermano, desportista muito conhecido em Sena, que faleceu há seis meses. Halyne Martins Costa, filha do educador que deu nome à instituição, representou a família e agradeceu pela homenagem.