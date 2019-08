Prazo termina hoje (23) para a lista de espera do Fies 2019

Resultado pode ser acompanhado pelo site do programa

Segue até hoje (23) o prazo para pré-seleção na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A etapa, iniciada no dia 15 de julho, é para candidatos que não foram selecionados na chamada única do segundo semestre desse ano. Para saber se foi contemplado com o benefício, é preciso acompanhar o resultado pelo site do programa.

O Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) também foi ofertado na segunda edição de 2019. No entanto, não existe lista de espera nesta modalidade. O financiamento é ofertado por instituições financeiras, que definem os juros aplicados.

O financiamento público estudantil ofertado pelo governo federal é uma das formas de viabilizar o acesso dos brasileiros que não têm como arcar com o ensino superior particular. Com financiamento a juros zero, o Fies é voltado para estudantes com renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.

O Enem também é um dos critérios para poder participar do processo seletivo. É preciso ter feito qualquer edição do exame a partir de 2010 e obtido média igual ou superior a 450 nas provas objetivas e maior que zero na redação.

Agência Educa Mais Brasil