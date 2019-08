Polícia Militar diz que já recuperou mais de 60 motocicletas roubadas no Vale do Juruá

Depois de perder quase 500 mil hectares de bosque e campos para as queimadas, o Presidente da Bolivia, Evo Morales, usou seu perfil oficial do Twitter, para dizer que contratou o 747 Supertanker para auxiliar no combate às chamas.

O Supertanker é um avião derivado de um Boeing 747-400 e deverá chegar esta noite em Santa Cruz de la Sierra, para iniciar suas missões de combate a incêndio. O avião conta com capacidade para 150 mil litros de água ou agentes retardante de chamas.

O acordo foi formalizado pelo Gabinete de Emergência Ambiental, da Bolívia, e a empresa norte-americana especializada em combate a incêndio Global SuperTanker.

As autoridades bolivianas ainda devem formalizar um acordo para utilizar a cidade brasileira de Corumbá, no Mato Grosso, como ponto de apoio para três helicópteros do exército da Bolívia, que estão reforçando o combate ao fogo por via aérea.

ENTENDA O CASO

As autoridades da Bolívia, divisa com o Brasil, estão preocupados com os crescentes incêndios florestais. Estima se que uma área de 470.000 hectares de bosque e campos já foram afetados, os focos maiores estão na zona rural.

O Exército boliviano trabalha intensamente para evitar que o fogo chegue a zona urbana. O município de Roboré, próximo a fronteira com Corumbá, no Mato Grosso e vários outros locais, vem sendo afetado pelos incêndios no país vizinho.

Os setores de fiscalização do País estão trabalhando para identificar e processar pessoas que tenham ateado fogo propositalmente, causando esses incêndios e destruição. Como consequência desses incêndios, grandes nuvens de fumaça vêm cobrindo parte do País e diversos estados do Brasil, e as cidades brasileiras: Rondônia e Acre e até da região central.