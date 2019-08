Ibama vai contratar brigadas para prevenir e combater incêndios no Acre

A Polícia Militar informou nesta quinta-feira (22) que já recuperou este ano mais de 60 motos que haviam sido roubadas nas cidades do Vale do Juruá. O dado foi divulgado pelo comando do 6° Batalhão da PM, logo após uma operação que recuperou um moto Honda Titan. A moto havia sido roubada no dia anterior na cidade de Cruzeiro do Sul. A ação contou com o apoio da população e o veículo acabou localizado no bairro Remanso. “Com essa já a São mais de 60 motos recuperadas pela PM no Vale do Juruá, o que reforça o compromisso da PM com a sociedade”, confirmou o comando do 6º BPM.