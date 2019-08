Autoridades e população da fronteira debatem sobre a segurança pública em Brasiléia

Entre os dias 7 e 10 de agosto, o Exército Brasileiro desencadeou mais um evento da Operação Ajuricaba 6 para coibir contra crimes ambientais na região do Parque Nacional Mapinguari, localizado ao sul do Estado do Amazonas, próximo à divisa com Rondônia e Acre.

Dentre as ações realizadas nessa nova fase da Operação, destacam-se: infiltração aeromóvel conduzida pela Aviação do Exército, postos de bloqueio e controle de estradas nas principais vias de acesso, vasculhamento no interior do Parque Nacional Mapinguari e ação cívico-social (Aciso) no distrito de Abunã. Agentes da PF, Ibama e ICMbio participaram.

Foram apreendidos quatro caminhões, dois tratores, uma prancha, cinco motocicletas, um aparelho celular, um GPS e um revólver calibre 38. Houve, ainda, a autuação de uma madeireira em decorrência de fraudes ambientais e a detenção de oito pessoas. O valor das apreensões, somado à autuação, chega a R$ 5,3 milhões. Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho, e os equipamentos levados para o pátio do ICMBio.