Universidade Federal do Acre oferta vagas para curso de música e técnica vocal

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Acre (UFAC) oferece, por meio do Laboratório de Perfomance Musical do curso de Música (licenciatura), vagas para participação voluntária em aulas de canto e técnica vocal.

São ofertadas dez vagas gratuitas e imediatas, tendo como público-alvo candidatos com idade mínima de 18 anos, podendo ser tanto da comunidade interna ou externa.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (21) e vai até o dia 3 de setembro. Os interessados devem se inscrever, levando documento com foto, presencialmente na coordenação do curso de música, localizada no bloco de Artes Cênicas (campus-sede), das 16h as 21h (de segunda a quinta-feira) e das 8h as 13h (na sexta-feira).

As aulas ocorrerão aos sábados, das 14h30 às 15h30, e em outro dia escolhido pelo aluno conforme disponibilidade dos monitores.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected], com Luciene.