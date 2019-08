UFAC abre processo seletivo para professores nos Campus de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Preencher uma lacuna na formação dos juízes e desembargadores com relação ao conhecimento dos direitos dos povos indígenas. É com esse objetivo que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados realiza em Cruzeiro do Sul, a 3° edição do Curso “O Poder Judiciário e os Direitos dos Povos Indígenas”.

O evento, que reúne juízes, desembargadores, procuradores da justiça e da FUNAI, que é realizado no auditório da Cidade da Justiça, inclui uma visita à Aldeia Ashaninka, no Rio Amônea na sexta-feira e sábado.

O desembargador Roberto Barros, presidente da Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Acre ressalta a importância do evento destacando a excelência da Escola Nacional, que capacita juízes e desembargadores de todo o Brasil. Barros cita que o encontro possibilita aos magistrados mais informações sobre a realidade dos índios, para tratar da proteção dos mesmos. ” Aqui vemos o tema sob o ponto de vista dos índios e na aldeia vamos ter contato direto com sua cultura milenar”.



O diretor pedagógico da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Eládio Lecey, diz que o objetivo da Escola é proporcionar aos operadores do direitos, conhecimento real sobre os povos indígenas. “A distribuição do direito deve ser igual para todos e por isso precisamos conhecer os indígenas, que por vezes, têm os direitos desconhecidos ou distorcidos”.