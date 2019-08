Tchê sugere imitar Binho na Saúde!

Até hoje Binho Marques (2006-2010) é lembrado como um dos melhores governadores para a Saúde do Acre. Não apenas os servidores, mas a população em geral recorda muito bem que com ele a Saúde funcionava muito bem. As demandas eram prontamente atendidas e as reclamações poucas. Uma de suas principais medidas foi descentralizar a gestão dos hospitais e demais unidades hospitalares. Material de consumo e expediente eram comprados diretamente pela direção mediante a necessidade. em nenhuma burocracia.

O líder do governo, deputado Luís Tchê (PDT) vai sugerir ao governador Gladson Cameli (Progressista) e a secretária de Saúde, Mônica Feres, que adote o mesmo modelo de gestão de Binho. Segundo ele, que era deputado à época, é preciso aproveitar a eficiência no sistema de Saúde criado pelo governador Binho.

Para o líder do governo, não vergonha nenhuma nem desonra em aproveitar o que deu certo no passado. “O que não pode acontecer é a população não atendida quando procura um hospital, UPA, URAP ou posto de saúde, seja lá o que for. Temos que pensar primeiramente no bem-estar da população”, argumentou.

. Quem acompanha a coluna sabe muito bem que tenho afirmado que o vice-governador major Rocha (PSDB) poderia convencer o governador Gladson Cameli a apoiar o nome de Minoru Kinpara para a prefeitura da capital.

. Pois é exatamente o que está acontecendo; ontem Rocha levou Minoru para um encontro com Gladson no Palácio Rio Branco.

. Rocha tem amadurecido muito, vem evoluindo no trato com a política, até com os adversários políticos e tem uma característica que agrada ao governador: não é corrupto!

. De turrão, briguento está passando para conciliador, cordato!

. Uma dupla imbatível nas próximas eleições seria Minoru Kinpara – Marfisa Petecão, anotem!

. O senador Sérgio Petecão não dá um prego sem estopa, ponto sem nó e não põe a mão em cumbuca; o PSD vai estar na prefeitura de Rio Branco com quem tiver mais chance de ganhar.

. Creio que a nova geração não sabe o que é cumbuca!

. A propósito, a disputa que ocorre na UFAC vai ganhar as ruas entre Socorro Neri e Minoru Kinpara.

. Os dois são da Academia!

. Questões a serem analisadas friamente e com respeito:

. Para a esquerda, aqui representada pelo PT, a prefeita Socorro Neri só tem o verniz de esquerda, de fato é conservadora (não é defeito, faz favor).

. Se ela (a prefeita Socorro) chegar no ano que vem e disser:

. “Não sou candidata à reeleição”; a esquerda vai para o limbo, não trabalhou um candidato para o lugar dela, nem vice tem!

. Se disser:

. “Sou candidata à reeleição”, terá dificuldades de construir uma base política sólida porque não é pelo fato de dizer que “é candidata” que pessoas e partidos vão correr para o seu lado.

. Disse à época na coluna que tinha no jornal A Gazeta que a desarticulação política feita na prefeitura traduzida em reforma administrativa teria consequências; a conta está chegando!

. Salta aos olhos a velha lição do ex-presidente Lula ao PT do Acre:

. “Não é pelo fato de se fazer obras que se ganha uma eleição”.

. Me desculpem os fãs do presidente Bolsonaro, mas quando ele disse que as ONG’s estavam tocando fogo nas derrubadas e campos feitas por fazendeiros e agricultores dei boas gargalhadas.

. Já disse que o presidente tem um parafuso apertado na cachola!

. Oremos!

. Bom dia, flor do dia!