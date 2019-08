Quinta-feira será de tempo bom, seco e ensolarado com noite amena no Acre

A Escola Estadual Henrique Lima, em Rio Branco, decidiu enfrentar a crise na educação de jovens e adultos e não apenas mantém suas turmas como está recebendo novas matrículas. “Avisamos aos alunos da EJA que não fecharemos nossas turmas. Comunicamos ainda que estamos com matrículas abertas”, postou o diretor Atalibas Aragão Guimarães nas redes sociais da escola.

À noite, Atalibas informou ao ac24horas que o esforço da comunidade baseou-se no diálogo e na compreensão de que a região não pode ficar desassistida. “Diálogo e necessidade de manter EJA no bairro”, disse Guimarães. A Escola Henrique Lima está localizada no bairro Calafate, região de f, orte necessidade da presença do Estado, especialmente com ações de educação e políticas para a juventude. A EEHL tem capacidade para atender até 200 alunos nos diferentes módulos de EJA.

Guimarães concedeu entrevista ao ac24horas, logo depois de um protesto contra o fechamento de turmas de EJA no Acre.

Notícias do fim do programa de educação de jovens e adulto tem tomado de surpresa estudantes e professores. O Governo do Estado ainda não se posicionou oficialmente sobre o tema mas a Secretaria de Educação afirma que se trata somente de reorganização nesse sistema de ensino e garantiu que as aulas vão continuar.