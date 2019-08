Prefeitura de Porto Walter é a que primeiro paga seus servidores no Acre

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), através da Escola Legislativa e apoio do Senado Federal, tem realizado Oficinas Interlegis – Comportamento e Imagem Pública – Cerimonial no Ambiente Legislativo e de Técnica Vocal no interior do Estado. Os cursos são voltados para parlamentares e servidores do Executivo e Legislativo e outros setores da comunidade.

As Oficinas Interlegis têm o total apoio do presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior, (PP) que trabalha em sua gestão com o objetivo de garantir inclusão social pela educação e ampliar a oferta de cursos que antes eram realizados só em Rio Branco. “Estou muito contente com a realização desses cursos no interior. Tenho me esforçado em minha gestão para garantir a realização de oficinas e capacitação para todos os municípios do estado interiorizando e dando oportunidade para todos. Esse é o nosso objetivo”, disse.

O parlamentar destacou a parceria importante do senador Sérgio Petecão (PSD) primeiro Secretário da Mesa do Senado, que segundo ele, tem facilitado a realização deste trabalho. “Sou grato a Deus pela oportunidade e a todos pela participação nessas oficinas que já foram realizadas em Jordão, Cruzeiro do Sul e Feijó. Agradeço também o apoio do senador Petecão que tem sido parceiro nesse importante projeto”, salientou.

O progressista enalteceu ainda o trabalho que a Escola Legislativa tem desenvolvido. “Não poderia deixar de parabenizar os servidores que atuam na Escola do Legislativo pelo empenho em todos os projetos que estão sendo executados. A Escola oferece vários cursos atualmente como o Pré-Enem, curso de Libras, Técnica Vocal entre outros. Todos voltados para a comunidade carente do Estado. Uma atuação importante que merece ser reconhecida. Estou de fato muito feliz com o trabalho que eles vêm realizando”, enfatizou.

Através das Oficinas Interlegis, os participantes aprendem técnicas de comunicação, comportamento e principais leis que regem o cerimonial público no Brasil. O curso está voltado para os servidores que trabalham com cerimonial nos órgãos públicos. O Programa Interlegis, criado pelo Senado Federal há 23 anos, tem como objetivo modernizar e integrar o legislativo brasileiro e trabalha em parceria com Assembleias com foco nos servidores que trabalham com cerimonial nas prefeituras e Câmaras Municipais.

Essa semana as Oficinas foram realizadas no município de Sena Madureira. O curso que teve início na última terça-feira (20), contou com a participação de vereadores e servidores da Câmara Municipal. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Alípio Gomes, também marcou presença no evento. “Gostei demais de participar dessas Oficinas, tivemos a oportunidade de debater sobre temas relevantes propostos nesse Encontro, como a modernização do legislativo e a atualização dos marcos jurídicos municipais. Foram dias de muito aprendizado”, frisou Alípio.

Na abertura do evento em Sena Madureira, os participantes puderam assistir a uma palestra com o tema ‘Câmaras Verdes’ ministrada pela instrutora Danielle Abud, doutora em Sustentabilidade na Administração Pública. Na quarta-feira (21), foi a vez do palestrante Jeú Campelo, servidor do Tribunal de Contas do Estado, que discorreu sobre tema ‘Controle Externo Exercido pelo Poder Legislativo. Também foi oferecido aos participantes a Oficina Intensiva de Técnica Vocal, ministrada pelo Maestro Lindson Martins.

“Agradeço demais ao público que foi prestigiar a Oficina, principalmente aos vereadores de Sena Madureira. O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, tem se empenhado para executar esse projeto no interior do Estado e graças a parcerias importantes como, a do Senado Federal e do Tribunal de Contas, nós temos conseguido realizar esse trabalho incrível”, ressaltou a Secretária Executiva Adjunta do Poder Legislativo, Karen Silva.