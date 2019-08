No Acre, quase 16 mil inscritos no Encceja realizam prova neste domingo (25)

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou na última quarta-feira (21), a lista classificatória do processo seletivo simplificado para seleção de estagiários.

O edital prevê a formação de cadastro de reserva para atender as necessidades do Governo do Estado do Acre, no âmbito de suas secretarias, autarquias e fundações.

Confira a lista dos aprovados:

RESULTADO FINAL AQUI.