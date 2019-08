Mara Rocha se posiciona contra a Lei de Abuso de Autoridade

O vereador João Marcos (MDB) extrapolou o bom senso na sessão de hoje. Do alto da tribuna ele pediu que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o governador Gladson Cameli (Progressistas) determine ao Exército e ao Pelotão Florestal, respectivamente, que vá para dentro do mato impedir que petistas e comunistas incendeiem a floresta para supostamente instalar o caos. Segundo ele, fogo e fumaça sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas, mas agora a esquerda faz um grande sensacionalismo.

“Qual foi o ano que se enfrentou essa crise”, questiona o parlamentar. Para ele, como a esquerda não está mais no poder as notícias são amplificadas causando um grande sensacionalismo no mundo todo. Toda essa propaganda negativa tem como objetivo prejudicar o governo do presidente Bolsonaro e de Gladson que não são da esquerda. Reafirmou que essa época do ano sempre teve muitas queimadas e fumaça responsabilizando os derrotados as urnas pela tentativa de prejudicar o governo.

O líder da prefeita, vereador Rodrigo Forneck (PT), disse que a fala de João Marcos beira as raias do absurdo. “Esse é um discurso fácil e oportunista quando as eleições se aproxima”. Para ele, o problema das queimadas e fumaça é reforçado pelo discurso de que não se deve punir desmatamentos e queimadas.