Mais de 6 mil pessoas são esperadas no congresso ‘O Amor Nunca Acaba’, em Rio Branco

Rio Branco vai sediar um dos congressos da série mundial “O Amor Nunca Acaba”, das Testemunhas de Jeová. O evento, que abrange seis continentes, mais de 200 países e mais de 400 idiomas, também vai ocorrer na capital acreana nesta sexta-feira, 23, e no sábado, 24, e domingo, 25, no Ginásio do SESI, bairro Manoel Julião.

A organização do evento espera mais de 6 mil pessoas nos três dias de congresso em Rio Branco. Desde maio de 2019, as Testemunhas de Jeová realizam essa série mundial de congressos de três dias, destacando o tema “O Amor Nunca Acaba”. Cleuton do Nascimento Batista, um representante local das Testemunhas de Jeová, disse que “esses eventos serão um exemplo de que o amor pode ser uma influência positiva para unir pessoas de diferentes formações”.

Os locais e horários do congresso aberto ao público pode ser verificado no jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová. O encontro vai considerar como os ensinos da Bíblia podem ajudar as pessoas de modo prático, como o amor ajuda as pessoas a vencer dificuldades, problemas econômicos, doenças crônicas ou uma infância difícil e sem amor. No sábado, o evento vai considerar como a Bíblia pode ajudar maridos, esposas e filhos a mostrar amor uns pelos outros. E no domingo, 25, um discurso para o público com o tema “Onde encontrar verdadeiro amor num mundo cheio de ódio?”, que vai mostrar como vencer o preconceito e o ódio.