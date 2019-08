Jovem “encantado na floresta” no interior do Acre segue desaparecido e pai será ouvido pela polícia

Após a qualificação, alunos poderão participar de processo seletivo na Eletroacre, empresa do grupo Energisa

Em parceria com a Eletroacre, empresa do grupo Energisa, o SENAI/AC realizou na última segunda-feira, 19, a aula inaugural do curso Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. As aulas ocorrem na Unidade Integrada do Sistema FIEAC, em Cruzeiro do Sul, e na Escola SENAI Cel. Auton Furtado, em Rio Branco.

Com um total de 60 alunos, o curso tem carga horária de 260h e se estenderá até o mês de novembro. Após receberem seus certificados, os concludentes poderão, futuramente, participar de processo seletivo para contratação pela Energisa. “Trata-se de uma importante parceria com a Eletroacre/Energisa, que está custeando 50% do valor do curso. O SENAI, por sua vez, irá preparar, com muita qualidade, esses profissionais para o mercado do trabalho”, destacou Geane Reis de Farias, gerente de Educação Profissional do SENAI/AC.

O curso é fruto de um convênio firmado entre o SENAI Nacional e a Energisa. O Departamento Regional do SENAI no Acre assinou um termo de adesão à parceria em abril deste ano. Batizado de ‘Escola de Energia’, o projeto prevê, além da formação de novos profissionais, a modernização de unidades do SENAI localizadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Assessoria Sistema FIEAC