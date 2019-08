Jair Bolsonaro diz que queimadas é culpa de ongs, que rebatem: “ele é o responsável”

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro fez mais um ataque às organizações ambientalistas sugerindo que as queimadas da Amazônia estariam sendo provocadas por elas.

À tarde, a coordenação do Observatório do Clima, rede que reúne cerca de 50 organizações não governamentais do País em prol de ações contra as mudanças climáticas, reagiu às insinuações feitas pelo presidente Bolsonaro. “As queimadas são o sintoma mais visível da antipolítica ambiental do governo de Jair Bolsonaro”.

“O crime existe, e isso aí nós temos que fazer o possível para que esse crime não aumente, mas nós tiramos dinheiro de ONGs. Dos repasses de fora, 40% ia para ONGs. Não tem mais. Acabamos também com o repasse de dinheiro público. De forma que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro”, disse Bolsonaro, referindo-se à suspensão de repasses, por parte do governo, de recursos do Fundo Amazônia para projetos de combate ao desmatamento.

“O fogo reflete a irresponsabilidade do presidente com o bioma que é patrimônio de todos os brasileiros, com a saúde da população amazônida e com o clima do planeta, cujas alterações alimentam a destruição da floresta e são por ela alimentadas, num círculo vicioso”, contrapõe o Observatório do Clima.