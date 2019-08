Homem é assassinado pelo vizinho com mais de 30 golpes de terçado em Senador Guiomard

“Além de querer melhorar na minha vida profissional, fazer concurso, quis incentivar meus filhos, para dizer que nunca é tarde. Se quisermos ser alguma coisa, temos que estudar”. Com este pensamento, o topógrafo Antônio Martins Filho, 47, viu na Nova EJA (Educação de Jovens e Adultos), lançada pelo SESI, a oportunidade de voltar aos estudos e não se acomodar com a posição que ocupa em seu emprego. A aula inaugural, com palestra sobre “Escolhas Transformadoras”, foi realizada na noite da última quarta-feira, 21 de agosto, no auditório da FIEAC.

Em parceria com o SENAI, a metodologia inovadora permite ao aluno uma trajetória de estudos voltada para o mundo do trabalho, com conclusão em até 12 meses letivos. A EJA está presente nos 27 departamentos regionais do SESI, atendendo mais de 1 milhão de alunos trabalhadores – resultado da adesão de empresas, secretarias estaduais e municipais de educação, prefeituras, sindicatos, igrejas e associações comunitárias que se preocupam com a formação dos cidadãos.

De acordo com o superintendente do SESI e do SENAI no Acre, João César Dotto, nesse novo momento da EJA, 80% da capacitação é a distância e 20%, presencial. Além disso, há dupla certificação – ou seja, o certificado de conclusão do ensino médio e um certificado de ensino profissionalizante, emitido pelo SENAI. “O SESI é a única instituição de ensino autorizada pelo MEC para utilizar metodologia de reconhecimento de saberes na educação básica. Então, outro ponto importante da Nova EJA é este, o resgate da aprendizagem formal e não formal”, salientou ele.

O presidente da FIEAC em exercício, João Paulo Pereira, afirma que as instituições ligadas à Federação lhes trazem muito orgulho. “Mas ao mesmo tempo que nos orgulha, nos trazem muita responsabilidade. Tenho certeza, porém, de que essa nova metodologia dá mais liberdade para que os alunos aproveitem melhor seu tempo de estudo. E, ainda, além de terminar o ensino médio, sairão com qualificação profissional de excelente qualidade do SENAI, dando a eles uma visão empreendedora. Espero que aproveitem essa oportunidade e não desistam. É um grande passo que estão dando”, finalizou o empresário.