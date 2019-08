Em reunião com Ministro do Desenvolvimento, Jéssica Sales pede investimento de R$ 1,2 milhões

A deputada Jéssica Sales (MDB se reuniu nesta terça-feira, 20, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canutto, para interceder pelo pagamento do valor remanescente de R$ 1,2 milhão referente a primeira parcela do convênio para pavimentação dos ramais Mariana I e Buritirama em Cruzeiro do Sul, cujas obras encontram-se em andamento.

Além da parcela vencida, a parlamentar solicitou também agilidade na elaboração do parecer técnico do ministério responsável pela vistoria realizada “in loco” nos trechos pavimentados, finalizada no dia 13 deste mês, com vistas a liberação da segunda parcela do referido convênio.

Sales voltou a tratar com o ministro Canutto da importância do ministério disponibilizar recursos para a construção de casas populares. No Acre, é grande o número de famílias que precisam ser removidas de áreas de risco e tantas outras que aguardam ansiosas pela oportunidade da casa própria através da política habitacional do governo federal.