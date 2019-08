CIEE abre processo seletivo de estagiários para atuarem empresas privadas da capital

Os amigos da Múltiplos pela Esclerose (AME) organizam o passeio ciclístico “Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla”, no próximo sábado, dia 31 de agosto.

O objetivo é chamar atenção da sociedade acreana sobre a doença, que atinge aproximadamente 40 mil brasileiros.

A concentração será no Lago do Amor (Campus da Universidade Federal do Acre), às 14 horas.

Para participar, basta se inscrever no site e levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.

Todos os mantimentos serão doados às entidades assistenciais locais. O “Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla” terá percurso de 6,9 quilômetros e é aberto ao público, sem restrição de idade.

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica, autoimune que atinge o sistema nervoso central

Confira abaixo a programação completa do evento:

Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla

Sábado, 31/8, Campus da Universidade Federal do Acre

14h00 – Início da retirada dos Kits

14h30 – Aquecimento para os participantes

15h15 – Início do Pedale

17h00 – Término do Pedale

LINK DA INSCRIÇÃO: bit.ly/Pedale2019