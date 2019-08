Alan Rick volta ao Ministério da Educação para pedir recursos do PRONATEC e IEPTEC

O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve reunido nesta quarta, 21, com a Diretora de Articulação e Expansão de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Saúde, Celina Pereira. O parlamentar estava acompanhado de Francineudo Costa, presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), para reforçar pedido já feito em julho, ocasião em que foi recebido pelo Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Ariosto Antunes Culau.

Alan solicitou que os recursos oriundos do Rendimento de Aplicação Financeira (RAF), do PRONATEC, sejam destinados a garantir o pleno funcionamento da Escola de Gastronomia do IEPTEC. Na ordem de R$ 3 milhões, os recursos serão utilizados para concluir a estruturação do curso e garantir o início das aulas.

A Escola de Gastronomia do Acre possui salas de aulas, laboratórios de restaurantes, hotelaria, bar, cafeteria, cozinha experimental, panificação, confeitaria, práticas livres de hotelaria, biblioteca e lanchonete, além de outras áreas de convivência e formação para os profissionais acreanos.

“Quero agradecer ao deputado Alan Rick, que sempre tem nos atendido aqui em Brasília. Desde quando assumimos o IEPTEC, o deputado vem abrindo as portas para nos ajudar e nos dar total apoio. Ele já conseguiu, inclusive, a liberação de recursos extra orçamentários para outras obras também do Instituto”, explicou Francineudo Costa. “O mandato do deputado Alan Rick tem sido essencial para o avanço de nossas ações”, concluiu o presidente.