Acreano propõe CPI das Queimadas e alcança mais de 1 milhão de assinaturas na internet

Um tuíte [publicação no Twitter] do advogado acreano Gabriel Santos viralizou nas redes sociais esta semana. Ele sugeriu que o dia ter virado noite em São Paulo por conta da fumaça seria importante para que as atenções do poder público se voltassem à situação da Amazônia. Com a repercussão, ele decidiu criar um abaixo-assinado para propor uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Queimadas no Congresso Nacional.

Na noite dessa quarta-feira, 21, o abaixo-assinado já estava com 1.030. 517 assinaturas. Agora, a meta é chegar em 1.500.000. “Estou muito feliz. Acabamos de ultrapassar 1 milhão de assinaturas no nosso abaixo-assinado contra as queimadas na Amazônia. Muita gente me mandou mensagem perguntando como ajudar, daí surgiu a ideia de um abaixo-assinado propondo uma CPI das Queimadas”, diz Santos.

Segundo o advogado, o objetivo é que o Parlamento investigue as ações do Poder Público para que ocorra o devido combate dessas queimadas, tendo em vista o crescente número de focos de incêndios este ano.

Agora, o próximo passo será a entrega desse abaixo-assinado também aos parlamentares acreanos. O criador da proposta de CPI sugeriu uma audiência pública ao deputado estadual Roberto Duarte, que pode ocorrer no próximo mês de setembro em Rio Branco.