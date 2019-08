Tragédia na fronteira: estudante de medicina morre após acidente de motocicleta em Cobija

FONTE: DE OLHO NA NOTÍCIA

Um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 21, mostra uma mulher indo deixar as roupas do ex-marido no local em que ele teria traído a esposa com uma colega de trabalho. As descrições do vídeo apontam que o local trata-se de uma agência da Caixa Econômica Federal situada no bairro Bosque, em Rio Branco.

Nas imagens, a mulher aparece explicando a situação inusitada aos seguranças da agência e aos curiosos que estavam no banco. Segundo ela, a traição do ex-companheiro com uma colega de trabalho foi descoberta e ela fez questão de ir deixar as roupas do ex em sacos de lixo para a atual. “Agora ele é seu”, disse a mulher.

Veja o vídeo: